Єгипет не підтверджує виявлення уламків зниклого літака EgyptAir
Міністерство авіації Єгипту не підтверджує достовірність інформації про виявлення уламків зниклого літака EgyptAir.
"З приводу інформації, яку поширюють деякі супутникові телеканали про виявлення уламків літака EgyprAir біля грецького острова Крит: EgyptAir зв'язався з компетентними службами, вони не підтвердили достовірність інформації, що публікується", - йдеться в заяві відомства, передає kommersant.ru. Раніше Reuters з посиланням на грецькі телеканали повідомив, що уламки лайнера виявлені на південь від грецького острова Карпатос.
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Міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що літак EgyptAir перед зникненням робив різкі маневри. "03:39 літак був зафіксований на південний схід від островів Касос та Карпатос... відразу ж після він увійшов в район польотної інформації Каїра і робив різкі маневри і зниження, які я описав: на 90° вліво і потім на 360° вправо", - сказав міністр. Також він додав, що літак різко змінював курс, "швидко знижуючись з 37 тис. футів до 15 тис. футів, сигнал був втрачений на висоті близько 10 тис. футів".
Як повідомляв УНІАН, літак Airbus A320 авіакомпанії EgyptAir, що прямував з Парижа в Каїр, пропав з радарівдиспетчерів сьогодні вранці. Президент Франції Франсуа Олланд підтвердив, що літак зазнав катастрофи у Середземному морі. На борту літака знаходилися 56 пасажирів переважно з Єгипту та Франції і 10 членів екіпажу.