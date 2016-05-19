Єгипет не підтверджує виявлення уламків зниклого літака EgyptAir

"З приводу інформації, яку поширюють деякі супутникові телеканали про виявлення уламків літака EgyprAir біля грецького острова Крит: EgyptAir зв'язався з компетентними службами, вони не підтвердили достовірність інформації, що публікується", - йдеться в заяві відомства, передає kommersant.ru. Раніше Reuters з посиланням на грецькі телеканали повідомив, що уламки лайнера виявлені на південь від грецького острова Карпатос.

Читайте такожCNN: Вибух бомби на борту – найбільш імовірна причина катастрофи А320

Міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що літак EgyptAir перед зникненням робив різкі маневри. "03:39 літак був зафіксований на південний схід від островів Касос та Карпатос... відразу ж після він увійшов в район польотної інформації Каїра і робив різкі маневри і зниження, які я описав: на 90° вліво і потім на 360° вправо", - сказав міністр. Також він додав, що літак різко змінював курс, "швидко знижуючись з 37 тис. футів до 15 тис. футів, сигнал був втрачений на висоті близько 10 тис. футів".

Як повідомляв УНІАН, літак Airbus A320 авіакомпанії EgyptAir, що прямував з Парижа в Каїр, пропав з радарівдиспетчерів сьогодні вранці. Президент Франції Франсуа Олланд підтвердив, що літак зазнав катастрофи у Середземному морі. На борту літака знаходилися 56 пасажирів переважно з Єгипту та Франції і 10 членів екіпажу.