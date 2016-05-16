Президент Туреччини привітав Джамалу з перемогою на Євробаченні

Як повідомили джерела в адміністрації глави турецької держави, президент сьогодні вранці зателефонував співачці і побажав їй успіхів у подальшій кар'єрі, передає "Анадолу".

Читайте такожКримчани про перемогу Джамали: Виступ не міг залишити байдужим нікого

Джамала висловила подяку, зазначивши, що зворушена привітаннями турецького лідера.

Як повідомляв УНІАН, співачці перемогу на міжнародному конкурсі принесла пісня під назвою 1944, яка розповідає про трагедію кримських татар.