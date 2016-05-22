Головний приз Каннського кінофестивалю отримав фільм британського режисера

Драма Лоуча розповідає історію про літнього чоловіка, який втратив можливість працювати через здоров'я, і намагається домогтися від держави допомоги, передає Дождь.

Це друга «Золота пальмова гілка» Кена Лоуча, перший він отримав 2006 року за фільм «Вітер, який гойдає верес».

Гран-прі фестивалю отримав Ксав'є Долан за фільм «Це всього лише кінець світу» — драму про письменника, який збирається повідомити сім'ї про свою хворобу.

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Кращими режисерами фестивалю стали Крістіан Мунджіу з Румунії і Олів'є Ассайяс з Франції. Приз журі отримав Андреас Арнольд за «Американську красуню».

Приз за кращу чоловічу роль отримав іранець Шахаб Оссейні за фільм «Клієнт», а кращою актрисою стала Жаклін Жозе з Філліпін за фільм «Мама Роза».