У Сіднеї пройде щорічний Фестиваль світла (фоторепортаж)

Як наголошується на сайті фестивалю, крім світлових вистав та інсталяцій на відвідувачів чекає музична програма, дискусії та обговорення різноманітних ідей.

Фестиваль пройде відразу на декількох міських локаціях, в тому числі і на території Сіднейського зоопарку.

Напередодні фестивалю зоопарк провів ознайомлювальне підсвічування інсталяцій, встановлених на своїй території.

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Як повідомляв УНІАН, у Лондоні 24 травня відкривається відкриється традиційна виставка квітів у Челсі, також відома під назвою під назвою Chelsea Flower show.