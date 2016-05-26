У Бельгії затримано чотирьох підозрюваних у підготовці терактів
У Бельгії затримали чотирьох підозрюваних у вербуванні в «Ісламську державу», які можливо планували нові атаки в країні.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву федеральної прокуратури, передає РБК.
Як випливає із заяви, підозрювані були затримані в ході обшуків в порту міста Антверпен, а також у Тернате і Боргерауте. В ході обшуків вибухових речовин і зброї виявлено не було, зазначають у прокуратурі.
Усім чотирьом затриманим висунули звинувачення в участі в діяльності терористичної групи. Двоє з них були арештовані, проте згодом одного звільнили з-під арешту, відпустивши з електронним браслетом. Двоє інших були відпущені на свободу з приписом дотримуватися «суворих умов».
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У прокуратурі зазначають, що деякі із затриманих планували виїхати до Сирії чи Лівії, щоб приєднатися до ІД. У заяві наголошується, що всі затримані займалися вербуванням в ІД нових бойовиків.
У відомстві також зазначили, що затримані, за попередніми даними, не були пов'язані з терористами-смертниками, які влаштували вибухи в Брюсселі 22 березня цього року.