Звільнено викрадених в Нігерії українців

Сьогодні викрадачі звільнили двох українців і двох норвежців, захоплених минулого тижня в Нігерії.

Як повідомляє Газета.Ру, про це повідомив AFP начальник поліції штату Байєлса, де відбулося захоплення. Він не навів ніяких деталей щодо обставин звільнення.

За його словами, колишні заручники зараз переправляються в столицю Нігерії Абуджу.

Українці та норвежці були викрадені озброєними невідомими в ніч на 9 серпня в територіальних водах Нігерії з борту норвезького судна, що обслуговує нафтові промисли в дельті річки Нігер. Було викрадено чотирьох членів екіпажу: двох громадян України і двох громадян Норвегії. Викрадання сталося під час спроби захопити платформу, встановлену на нігерійському шельфі.