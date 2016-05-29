США розмістять в Європі танкову бригаду вже на початку лютого

Армія США розмістить в Європі танкову бригаду на постійну ротацію вже на початку лютого 2017 року.

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Про це в інтерв’ю Громадському повідомив Бен Ходжес, командувач сухопутних військ США у Європі.

Він повідомив, що близько 4 тисяч солдат буде розміщено у Польщі, Балтійських країнах, Румунії та Болгарії.

Ходжес також сказав, що американська армія зараз сфокусована на тому, щоб бути готовою підтримати партнерів та друзів альянсу, продемонструвати готовність виконувати свої зобов’язання.

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«Росія хотіла б зруйнувати єдність ЄС, єдність НАТО, створити слабкість та розділення, і, я думаю, вони продовжать це робити. Вони хочуть, щоб до них ставились як до суперсили. Росія має діяти як суперсила – бути відповідальною та шукати спосіб знизити напругу в регіоні», – говорить командувач.

Раніше повідомлялось, що Барак Обама хоче збільшити бюджет на зарубіжні воєнні операції в надзвичайних ситуаціях. На потреби американської армії на наступний рік було виділено 2,8 мільярдів доларів. НАТО планує також збільшити кількість спільних навчань з союзниками та партнерами. Більш детальний план щодо посилення східних та південних кордонів буде представлено на саміті НАТО у Варшаві.