У Варшаві розпочалася підготовка до саміту НАТО

Як сказав на прес-конференції генеральний директор міністерства Національної оборони Богдан Сьцібут до 28 липня цим спортивним об’єктом, збудованим до ЄВРО 2012, керуватиме відомство оборони, повідомляє Польське Радіо. Він додав, що у ці дні визначається фірма, яка займатиметься харчуванням гостей у головному об’єкті Національного стадіону, яких очікується приблизно 7 тисяч осіб. Серед гостей саміту будуть і 70 керівників держав і урядів.

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Генеральний директор міністерства Національної оборони Польщі додав, що саміт НАТО у Варшаві, – це найбільший за кількістю учасників, делегацій, задіяних засобів і людей захід в історії Союзу. Очікується дві тисячі делегатів з 28 делегацій країн-членів НАТО і 26 делегацій з країн-партнерів.

Як відомо, саміт НАТО триватиме 8 і 9 липня у Варшаві.