Пакистан: аналіз ДНК підтвердив загибель ватажка афганських талібів

Про це повідомляє Крим.Реалії.

В США, а також в Афганістані вже заявляли, що вважають підтвердженою загибель провідника афганських талібів в результаті удару безпілотного апарату США на території Пакистану неподалік афганського кордону 21 травня, але Пакистан відмовився офіційно визнати це до здійснення аналізу ДНК тіл загиблих.

Після смерті Ахтара Мансура афганський рух «Талібан» вже оголосив, що новим його провідником є мулла Хайбатулла Ахундзаде, але деякі підрозділи цього руху відмовилися це визнати призначення.

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Як повідомляв УНІАН, 23 травня президент США Барак Обама підтвердив, що лідер талібів мулла Ахтар Мансур був убитий. Афганська влада також підтверджує, що Мансур був убитий 21 травня в результаті атаки американського безпілотника в південно-західній пакистанської провінції Белуджистан.

Міністерство закордонних справ Пакистану розцінило напад як порушення суверенітету, заявивши, що США не повідомили Ісламабад про проведення операції.

Ахтар Мансур був оголошений лідером талібів в липні 2015 року після підтвердження даних про смерті попереднього лідера талібів мулли Мохаммада Омара.