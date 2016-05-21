Пентагон повідомив про знищення лідера "Талібану" в Афганістані - Reuters

Лідер терористичного угрупування «Талібан» Мулла Ахтар Мансур став ціллю авіаудару американських військових у віддаленому регіоні Афганістану поблизу пакистанського кордону

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон. Представник влади США повідомив, що Мансур, ймовірно, був знищений за допомогою безпілотника. Читайте такожВатажок "Талібану" загинув від поранень в Афганістані Чиновник повідомив, що авіаудар був схвалений президентом Бараком Обамою.

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