Пентагон повідомив про знищення лідера "Талібану" в Афганістані - Reuters

23:56, 21 травня 2016
Світ
594 0

Лідер терористичного угрупування «Талібан» Мулла Ахтар Мансур став ціллю авіаудару американських військових у віддаленому регіоні Афганістану поблизу пакистанського кордону

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон.

Представник влади США повідомив, що Мансур, ймовірно, був знищений за допомогою безпілотника.

Читайте такожВатажок "Талібану" загинув від поранень в Афганістані

Чиновник повідомив, що авіаудар був схвалений президентом Бараком Обамою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter