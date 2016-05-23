Пакистан назвав порушенням свого суверенітету удар безпілотника США, який убив лідера руху "Талібан"
Пакистан назвав порушенням свого суверенітету удар американського безпілотного апарата, що, як вважають, убив лідера афганського руху «Талібан» муллу Ахтара Мансура на пакистанській території.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
США не попередили прем’єр-міністра Пакистану заздалегідь і потім поінформували голову уряду й начальника генштабу тільки після удару, заявили в Міністерстві закордонних справ в Ісламабаді.
Також у Пакистані заявили, що при одному з тіл, знайдених на місці удару, були документи громадянина Пакистану на ім’я Валід Мухаммад, у яких була чинна віза Ірану. Наразі не ясно, чи користувався цим документом сам лідер талібів.
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Один із ватажків афганських талібів уже заявляв, що мулла Ахтар Мансур був убитий унаслідок удару безпілотника в регіоні біля кордону Афганістану й Пакистану, та інші діячі талібів відкинули ці слова.
Пакистанські спецслужби повідомляли раніше, що на місці удару безпілотника у провінції Белуджистан знайшли два тіла, обпалені до невпізнання.
Мулла Ахтар Мансур очолив афганський ісламістський рух «Талібан» майже рік тому, в липні 2015-го, після того, як було підтверджено, що попередній ватажок руху мулла Мохаммад Омар помер через хвороби в лікарні в Пакистані ще за два роки до того.
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Раніше в неділю в Афганістані Національне управління розвідки заявило, що підтверджує загибель Ахтара Мансура внаслідок удару, що був здійснений у суботу. За словами чільних афганських посадовців, він був убитий уранці в суботу, коли його авто стало ціллю удару з безпілотника в районі Даль-Бандін у Пакистані, відразу по той бік кордону з Афганістаном.