Пакистан назвав порушенням свого суверенітету удар безпілотника США, який убив лідера руху "Талібан"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

США не попередили прем’єр-міністра Пакистану заздалегідь і потім поінформували голову уряду й начальника генштабу тільки після удару, заявили в Міністерстві закордонних справ в Ісламабаді.

Також у Пакистані заявили, що при одному з тіл, знайдених на місці удару, були документи громадянина Пакистану на ім’я Валід Мухаммад, у яких була чинна віза Ірану. Наразі не ясно, чи користувався цим документом сам лідер талібів.

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Один із ватажків афганських талібів уже заявляв, що мулла Ахтар Мансур був убитий унаслідок удару безпілотника в регіоні біля кордону Афганістану й Пакистану, та інші діячі талібів відкинули ці слова.

Пакистанські спецслужби повідомляли раніше, що на місці удару безпілотника у провінції Белуджистан знайшли два тіла, обпалені до невпізнання.

Мулла Ахтар Мансур очолив афганський ісламістський рух «Талібан» майже рік тому, в липні 2015-го, після того, як було підтверджено, що попередній ватажок руху мулла Мохаммад Омар помер через хвороби в лікарні в Пакистані ще за два роки до того.

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Раніше в неділю в Афганістані Національне управління розвідки заявило, що підтверджує загибель Ахтара Мансура внаслідок удару, що був здійснений у суботу. За словами чільних афганських посадовців, він був убитий уранці в суботу, коли його авто стало ціллю удару з безпілотника в районі Даль-Бандін у Пакистані, відразу по той бік кордону з Афганістаном.