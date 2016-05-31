Бразильський міністр по боротьбі з корупцією подав у відставку

В заяві президентського палацу кажуть, що відставка узгоджена з виконуючим обов'язки глави держави Мішелем Темером, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше в ЗМІ потрапив аудіозапис розмови ймовірно Сільвейри та спікера сенату. Колишній міністр давав йому поради щодо того, як уникнути прокурорського розслідування.

Читайте такожПрихильники відстороненої Руссефф вимагають відставки в.о. президента Темера

Сільвейра став уже другим бразильським міністром, який залишив свій пост через публікації викривального аудіозапису. Тиждень тому подав у відставку міністр Ромеро Хука.

Обидва звільнення пов'язані з гучним корупційним скандалом навколо бразильської державної нафтової компанії Petrobras. Масштабне розслідування цієї справи прозвали "операцією Автомийка".

Читайте такожБразилія може продати частку в нафтогазовому гіганті Petrobras на тлі корупційного скандалу

Співробітники міністерства по боротьбі з корупцією після публікації запису зажадали відставки свого керівника, в знак протесту провівши символічне прибирання в будинку.

Обидва міністра, що пішли у відставку, були призначені на свої посади після відсторонення президента Ділми Руссефф.

Раніше сама Руссефф заявила, що плівки доводять, що метою її імпічменту була захист замішаних у корупційному скандалі високопоставлених осіб.