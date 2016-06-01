Внаслідок нападу ісламістів на готель у столиці Сомалі загинули 15 осіб (фото)

Атака відбулася у середу, 1 червня, передає Deutsche Welle.

Спочатку біля в'їзду до готелю бойовики підірвали начинений вибухівкою автомобіль, а згодом після вибуху увірвалися на територію готелю.

Спершу місцева поліція повідомляла, за різними даними, про двох або трьох загиблих, згодом кількість жертв зросла до десяти. За останніми даними, були вбиті 15 осіб, серед них два депутати.

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"Парламентарі Мохамуд Мохамед та Абдуллахі Джамас загинули у готелі. Вони жили у ньому. Багато інших людей, включно з депутатами, були врятовані. Операція близиться до завершення. Станом на зараз є 15 загиблих, ще 20 - поранені", - заявив представник поліції Могадішо Ібрагім Хассан, інформує агентство Reuters.

"Ми напали на готель за допомогою закладеної в автомобіль вибухівки та пробилися всередину. Згодом ми повідомимо деталі", - заявив після початку атаки речник "Аш-Шабаб".

У готелі Ambassador зазвичай зупиняються урядовці, депутати та бізнесмени.