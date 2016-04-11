У Сомалі публічно стратили колишнього прес-секретаря "Аш-Шабаб"

У Сомалі стратили прес-секретаря афілійованого з "Аль-Каїдою" ісламістського угрупування "Аш-Шабаб". Про це повідомили у військовому суді країни, передає "Голос Америки".

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Ханафі організовував прес-конференції терористів, коли бойовики контролювали столицю країни Могадішо, а також зізнався у тому, що особисто вбив одного журналіста.

При виконанні судового вироку Ханафі був прив'язаний до стовпа на тренувальній базі поліції, його обличчя прикрили білим рушником.

Нагадаємо, Сомалійський військовий суд засудив колишнього журналіста Хасана Ханафі до смертної кари 3 березня.

Ханафі приєднався до озброєних ісламістів після роботи на радіо Andalus, що є рупором "Аш-Шабаб".

Згодом Ханафі втік до Кенії, де був заарештований поліцією в 2014 році, після чого екстрадований до Сомалі.

В Сомалі з 2007 року було вбито понад 25 журналістів.

Як повідомляє ВВС, в період з 2007 по 2011 Ханафі співпрацював з "Аш-Шабаб", сприяючи визначенню можливих жертв серед журналістів.

Ханафі дзвонив журналістам та погрожував їм смертю, якщо вони відмовляться приєднатися до угруповання.