Російський посол повідомляє про 2 тисячі загиблих у Цхінвалі
17:58, 09 серпня 2008Світ
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Значна частина міста зруйнована
Кількість жертв бойових зіткнень у Південній Осетії досягло щонайменше двох тисяч осіб, заявив посол Росії в Грузії В’ячеслав Коваленко.
За словами російського дипломата, переговори з Грузією неможливі, поки грузинські сили не припинили вогню, повідомляє Газета.руз посиланням на РІА Новости.
Значна частина міста зруйнована. Власті Південної Осетії повідомляють про масові жертви серед мирного населення.
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