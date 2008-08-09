Російський посол повідомляє про 2 тисячі загиблих у Цхінвалі

Кількість жертв бойових зіткнень у Південній Осетії досягло щонайменше двох тисяч осіб, заявив посол Росії в Грузії В’ячеслав Коваленко.

За словами російського дипломата, переговори з Грузією неможливі, поки грузинські сили не припинили вогню, повідомляє Газета.руз посиланням на РІА Новости.

Значна частина міста зруйнована. Власті Південної Осетії повідомляють про масові жертви серед мирного населення.