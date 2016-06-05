HBO скоротить сьомий сезон "Гри престолів"

Про це виданню Vanity Fair повідомив режисер кількох сезонів Джек Бендер, передає Lenta.ru. "Вони працюють над сімома серіями, і у них є штатні режисери. Якщо буде можливість, я б знову приєднався до команди", - сказав Джек Бендер.

Читайте такожВ мережі з'явився трейлер нового сезону "Гри престолів"Режисер в даний час не задіяний у зйомках сьомого сезону і працює над серіалом за мотивами твору американського письменника Стівена Кінга "Містер Мерседес".

Новий сезон "Гри престолів" вийшов на телеканалі HBO 24 квітня. Вперше серіал з'явився в ефірі навесні 2011 року. Основою для нього послужив цикл романів жанру фентезі американського письменника Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я".

Річард Вейл з Університету Кентербері (Нова Зеландія) створив з використанням Байєсівського виведення статистичну модель, яка дозволяє передбачити появу героїв у шостому і сьомому романах Джорджа Мартіна. Ймовірність того, що герой Джон Сноу з'явиться в шостій книзі хоча б раз, склала 60%. Аналогічний прогноз для телесеріалу через рік зробили студенти-математики Мюнхенського технічного університету.