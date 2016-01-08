Названа дата прем'єри нового сезону "Гри престолів"

Про це повідомляється в офіційному мікроблозі телеканалу HBO в "Твіттері", передає Lenta.ru. Нова частина телеепопеї стане першою, яка не заснована на вже написаних книгах письменника Джорджа Мартіна. На початку січня автор зізнався у своєму блозі, що не встиг в термін закінчити роботу над шостою частиною саги "Пісня льоду і вогню", яка отримала назву "Вітру зими". "Мої редактори і видавці розчаровані, HBO розчарований, мої агенти і іноземні видавці і перекладачі розчаровані... Але ніхто не може бути більше розчарований, ніж я", - відзначав Джордж Мартін.

Читайте такожСеріал "Ігри престолів" став рекордсменом "Еммі" (фотогалерея) За його словами, багато чого вже написано, але на закінчення роботи "потрібні місяці". При цьому очікувалося, що письменник завершить роботу над книгою 31 грудня 2015 року.

У грудні HBO представив нові уривки з шостого сезону "Гри престолів". У них з'являються такі персонажі, як Дейенеріс Таргаріен (Емілія Кларк), Рамсі Болтон (Іван Реон) і Серсея Ланністер (Лена Хеді).

Перший сезон телесаги вийшов навесні 2011 року. На найближчі роки заплановано ще принаймні два сезони - сьомий і восьмий. Проект в минулому сезоні став найпопулярнішим серіалом в історії HBO, випередивши по середній аудиторії одного епізоду "Клан Сопрано".