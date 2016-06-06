У казахстанському Актобе після серії нападів оголосили "червоний" рівень терористичної загрози

У казахстанському місті Актобе після серії нападів оголошено найвищий рівень терористичної небезпеки. Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», мешканці міста отримують SMS з відповідним повідомленням.

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Городян закликають не виходити на вулицю без особливої потреби і обмежити пересування по місту.

Як повідомляє місцеве видання Tengrinews.kz, на даний момент обстановка в місті спокійна. Ситуація контролюється правоохоронними і державними органами. Разом з тим, в аеропорту Актобе можна побачити поліцейських з автоматами. Також на злітній смузі були помічені військові літаки.

Інтернет у місті відновлять після скасування "червоного рівня терористичної загрози.

5 червня в Актобе злочинці скоїли збройний напад на збройний магазин "Паллада" - вбили продавця і співробітника охоронного агентства, а також завдали вогнепальні поранення трьом прибулим на місце патрульним поліцейським. Під час нападу на збройовий магазин "Пантера" загинув один відвідувач, другий був поранений. При перестрілці з прибулим на місце події нарядом поліції троє нападників були знищені, один затриманий.

Також напередодні було скоєно напад на військову частину. Група злочинців захопила маршрутний автобус. Висадивши водія і пасажирів, злочинці протаранили ворота військової частини і проникли на територію, потім відкрили безладну стрілянину, убивши трьох і поранивши шістьох військовослужбовців. Черговим караулом була припинена спроба подальшого проникнення на територію частини.

Імовірно, за даними поліції, нападники є радикальними прихильниками нетрадиційних релігійних течій. В Актобе оголошено режим антитерористичної операції. Сьогодні в кількох містах Казахстану після подій у Актобе закрилися збройові магазини.

Як повідомляв УНІАН, в Актобе в результаті нападів невідомих на збройові магазини і військову частину, є загиблі. За даними МВС Казахстану, нападники можуть бути радикальними прихильниками нетрадиційних релігійних течій. В Актобе закриті розважальні заклади, припинена робота громадського транспорту.