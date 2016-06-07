Охорону порядку у Франції під час Євро-2016 забезпечуватимуть 90 тисяч осіб

За словами Кадо, до охорони правопорядку додатково залучать три тисячі співробітників спецпідрозділів до вже наявних 10 тисяч, які забезпечуватимуть безпеку чемпіонату, передає Deutsche Welle.

"Щоби взяти на себе важку відповідальність, якою є "Євро-2016", нам потрібні додаткові ресурси. Міністр надав їх мені", - сказав Кадо у понеділок, 6 червня.

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Загалом у Франції до охорони правопорядку та контртерористичної діяльності залучать 90 тисяч поліцейських, військовослужбовців та приватних охоронців. Зокрема 1200 додаткових військових залучать до охорони Парижа і його околиць.

Очікується, що на футбольний чемпіонат до Франціїприбудуть 1,5 мільйона фанів, які відвідають загалом 51 матч. Найбільшим випробуванням спеціалісти з безпеки називають охорону фан-зон - лише під Ейфелевою вежею у дні матчів очікується до 100 тисяч уболівальників.