Затриманий у Тирасполі зізнався у скоєному злочині

Затриманий за підозрою в організації вибуху 13 серпня в Тирасполі узятий під варту і дає свідчення, в яких зізнався у скоєному злочині.

Як повідомляє РІА «Новости», про це повідомив журналістам глава міністерства держбезпеки Придністров`я Володимир АНТЮФЄЄВ.

"Внаслідок напруженої роботи прокуратури республіки, оперативної групи співробітників МДБ і МВС під керівництвом держбезпеки встановлено злочинця, який вчинив вибух у тролейбусі. Він викритий, дав зізнавальні свідчення", - сказав міністр.

За його словами, затриманого, який раніше не потрапляв у поле зору міліції і держбезпеки, узято під варту.

Керівник прес-центру МВС Алла ІВАНЧЕНКО повідомила, що підозрюваному 49 років і він є жителем міста Слободзея, що за 20 км на схід від Тирасполя.

13 серпня в Тирасполі в тролейбусі спрацював вибуховий пристрій. За висновком експертів, використовувалися гранати Ф-1 і РГД-5. Внаслідок вибуху загинули дві особи, поранення різного ступеня тяжкості одержали ще 10 осіб.