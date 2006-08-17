Ліван розгортає війська на півдні уздовж ізраїльського кордону

Ліван почав розгортати свої війська на півдні країни уздовж ізраїльського кордону - відповідно до резолюції ООН про врегулювання ізраїльсько-ліванського конфлікту.

Як повідомляє радіо «Свобода», всього тут буде розміщено 15 тисяч ліванських солдат і стільки ж миротворців ООН, командувати якими висловила готовність Франція.

На Близький Схід вирушають два високопоставлені представники ООН - вони повинні провести переговори в Лівані і Ізраїлі і надалі спостерігати за дотриманням резолюції про припинення вогню.