Ліван розгортає війська на півдні уздовж ізраїльського кордону
08:43, 17 серпня 2006Світ
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Згідно резолюції ООН
Ліван почав розгортати свої війська на півдні країни уздовж ізраїльського кордону - відповідно до резолюції ООН про врегулювання ізраїльсько-ліванського конфлікту.
Як повідомляє радіо «Свобода», всього тут буде розміщено 15 тисяч ліванських солдат і стільки ж миротворців ООН, командувати якими висловила готовність Франція.
На Близький Схід вирушають два високопоставлені представники ООН - вони повинні провести переговори в Лівані і Ізраїлі і надалі спостерігати за дотриманням резолюції про припинення вогню.
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