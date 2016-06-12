Стрілянина в нічному клубі у Флориді: поранено не менше 20 осіб

Не менш як 20 людей дістали поранення в неділю внаслідок стрілянини в нічному клубі в місті Орландо, штат Флорида, передає ТАСС.

Як відзначає телеканал Sky News, поліція Орландо підтвердила, що під час стрілянини гості клубу дістали «численні поранення». Точна кількість потерпілих не уточнюється. Співробітники поліції рекомендували городянам триматися подалі від місця події.

Інцидент стався в нічному клубі Florida Pulse. За даними телеканалу, принаймні один озброєний чоловік забарикадувався всередині клубу з заручниками. Раніше місцевий телерепортер Стюарт Мур заявив, що, за словами джерела, у підозрюваного може бути бомба.

Очевидці повідомляють, що біля клубу чергують десятки машин «швидкої допомоги».