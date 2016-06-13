Американська атомна субмарина увійшла в порт Південної Кореї

Про це пише Європейська правда з посиланням на Yonhapnews.

Субмарина класу "Вірджинія" є одним з новітніх суден ВМС США і почала свою місію в Тихоокеанському флоті в червні 2012 року.

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"З екіпажем в приблизно 140 моряків, Міссісіпі проведе безліч місій, зберігаючи рівень останніх досягнень підводного флоту", - йдеться в заяві групи підводних човнів США №7.

U.S. nuclear-powered submarine, USS Mississippi, arrives in Busan port https://t.co/BdqV6kJUzw — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 13 июня 2016 г. Максимальна швидкість підводного ходу судна 34 вузли, він оснащений 12 вертикальними пусковими установками. Субмарина може нести торпеди і крилаті ракети "Томагавк".

Як відомо, в березні американські та південнокорейські війська провели великі навчання на тлі підвищеної напруженості у відносинах між КНДР та Південною Кореєю.