США хочуть направити до Південної Кореї атомний підводний човен

США мають намір направити наступного тижня до Південної Кореї багатоцільовий атомний підводний човен USS "Північна Кароліна".

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Yonhap.

"Атомний підводний човен USS "Північна Кароліна", що належить ВМС США прибуває в Південну Корею, наскільки я знаю", - підтвердив агентству військовий чиновник.

Як пише видання, субмарина класу "Вірджинія" здатна нести крилаті ракети "Томагавк" та торпеди Mark-48, що дистанційно управляються.

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США також мають намір відправити авіаносець "Джон К. Стенніс" класу "Німіц" до Південної Кореї в рамках спільних навчань наступного місяця.

План є частиною зусиль союзників щодо стримування Північної Кореї від подальших військових провокацій.

"Американські військові надсилатимуть попередження та підтвердять свою відданість справі оборони Південної Кореї шляхом розгортання ключових стратегічних активів на Корейському півострові", - сказав військовий чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські військові хочуть відправити новітню систему протиракетної оборони THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) до Південної Кореї "якомога швидше" з огляду на постійну зухвалу політику Північної Кореї.