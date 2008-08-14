Буш доручив Гейтсу «енергійну і безперервну» кампанію
08:08, 14 серпня 2008Світ
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Два літаки США прибули в Тбілісі
Перша партія американської гуманітарної допомоги прибула в Тбілісі на борту двох військово-транспортних літаків США.
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, Президент Джордж БУШ заявив в середу, що США використовують військові літаки і кораблі для доставки гуманітарної допомоги Грузії, що постраждала від збройного конфлікту з Росією.
Міністр оборони США Роберт ГЕЙТС за його дорученням керуватиме "енергійною і безперервною" кампанією з доставки допомоги, сказав Дж.БУШ.
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