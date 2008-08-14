Лавров: можна забути про розмови про територіальну цілісність Грузії

Можна забути про розмови про територіальну цілісність Грузії, заявив сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров, пише Газета.ру з посиланням на ІТАР-ТАРС.

«Можна забути про розмови про територіальну цілісність Грузії, – підкреслив він, – оскільки примусити Південну Осетію і Абхазію погодитися з такою логікою, що їх можна силою повернути в грузинську державу, думаю, неможливо».