Міноборони РФ оцінило максимальну кількість росіян-учасників сирійської операції

Про це повідомив на засіданні Держдуми заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов, передає РБК.

Він виступав на розгляді законопроекту про присвоєння статусу ветеранів бойових дій учасників операції у Сирії. Його отримають всі росіяни, які направлялися на виконання спеціальних завдань на території Сирії з 30 вересня 2015 року.

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Таким чином, Міноборони оцінило кількість учасників операції, назвавши кількість людей, які зможуть отримати статус ветерана бойових дій на сирійській території.

За чинним законом, на ветеранський статус можуть розраховувати не тільки військовослужбовці, а й цивільний персонал, який направлений у зону бойових дій ФСБ.

"25 тисяч осіб — це ротувальний контингент", — сказав заступник голови комітету у справах ветеранів Михайло Моїсеєв. "Ця цифра закладена в бюджеті на загальну кількість тих, хто брав участь в операції у різний час, це не означає, що там одноразово перебували 25 тис. осіб", — пояснив він.

За словами військового експерта РФ Ігоря Коротченкова, в розрахунок російського Міноборони входять в основному учасники бойових дій. "Цивільний персонал буде представлений по мінімуму", — вважає експерт. Стеля чисельності учасників операції, яку назвав Антонов, обумовлена і тим, що сирійська операція триває і військові беруть участь у ній на ротаційній основі, каже Коротченков.

Законопроект пропонує присвоювати статус ветерана особам, "які відпрацювали встановлений при направленні термін або відрядженим достроково з поважних причин". На них будуть поширюватися заходи соціальної підтримки, передбачені законом РФ "Про ветеранів".

Нагадаємо, ввечері 14 березня на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і главою Міноборони Сергієм Шойгу Путін розпорядився почати виведення основних російських сил з Сирії 15 березня. Як пояснив Пєсков, йдеться про початок виведення російського угруповання, але льотна база в Хмеймімі та військово-морська база в Тартусі Сирії залишаться.