Bloomberg: Рішення Путіна вивести військових з Сирії може погіршити відносини РФ та Ірану

Рішення Володимира Путіна вивести основну частину військової угруповання з Сирії може призвести до охолодження відносин між Росією та Іраном. Такий варіант припускає агентство Bloomberg, передає РБК.

Офіційно міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав рішення Росії вивести частину військового угруповання з Сирії «позитивним знаком, що свідчить про віру в перемир'я, яке діє останні три тижні. Однак проіранські регіональні газети, які, як відзначає агентство Bloomberg, є барометром настроїв в Тегерані, і вважають, що дії Москви ставлять під загрозу останні досягнення армії Башара Асада і можуть змусити Іран також відкликати своїх військових з Сирії.

«Для Ірану те, що трапилося стало повним сюрпризом», — заявив глава Центру вивчення сучасного Ірану в Москві Раджаб Сафаров, у якого, як відзначає агентство, є близькі контакти в уряді в Тегерані. «Очевидно, що виведення російських військ послабить позиції Башара Асада при майбутніх переговорах з опозицією», — додав політолог.

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За словами Сафарова, в Ірані всерйоз побоюються, що Росія розглядає «радикальний» результат подій в Сирії. «Для Тегерана Сирія без Башара Асада вже не Сирія», — заявив він.

На думку аналітиків Bloomberg, зростаюче прагнення Росії до дипломатичного вирішення сирійського конфлікту може вбити клин у відносини з Іраном, оскільки Тегеран не бажає ослаблення Асада і хоче зберегти свій вплив у Сирії.

Видання зазначає, що незважаючи на підтримку урядової армії проіранським рухом «Хезболла», саме після втручання російських ВКЗ армія перехопила ініціативу у війні, яку вона, здавалося, програє.