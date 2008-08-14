Росіяни підтягнули до міста Зугдіді більше 100 одиниць військової техніки

Більш як 100 одиниць російської військової техніки підійшли до міста Зугдіді на заході Грузії і розташувались приблизно за два кілометри від центру міста.

Як передає Reuters, поблизу Зугдіді зосереджено близько 104 машин російської армії, включаючи 40 одиниць бронетехніки, більшість з яких – танки.

Представники російської сторони досі пояснювали рейди на територію Грузію необхідністю припиняти провокації і збирати залишені грузинською армією боєприпаси, повідомляє агентство.

Згідно з домовленостями, досягнутими напередодні за міжнародним посередництвом, між воюючими сторонами діє перемир`я.