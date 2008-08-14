Польща погодилася розмістити американські ракети

Прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про досягнення угоди з США щодо розміщення на польській території американських ракет-перехоплювачів в рамках європейського протиракетного щита, передає Associated Press.

Попередню угоду щодо розміщення елементів протиракетної оборони США на території Польщі підписано у четвер, цитує польський інформаційний телеканал ТВН24 слова польського прем`єра.

Цією угодою, зокрема, передбачено розміщення на території Польщі батарей "Петріот" і зміцнення польсько-американської військової співпраці. До 2012 року в Польщі планується розквартирувати постійний американський гарнізон.

Ця угода також містить декларацію про надання американської військової допомоги у разі загрози Польщі з боку третіх держав.