Серед військових РФ сьогодні є поранені через диверсантів

Серед російських військовослужбовців в Південній Осетії і Абхазії за добу є поранені через дії диверсійних груп і під час розмінування, повідомив заступник начальника Генштабу ВС РФ Анатолій Ноговіцин на прес-конференції в РІА "Новости".

"На жаль, повинен визнати, у нас є поранені в результаті дій диверсійних груп, а також в ході розмінування місцевості", - сказав Ноговіцин, не уточнивши, про скількох постраждалих ідеться.

За його словами, загиблих немає.