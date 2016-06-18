За хакерськими атаками "Ісламської держави" може стояти Росія - Der Spiegel

Німецькі експерти у сфері безпеки вважають, що ІД поки що не спроможна проводити складні шпигунські і саботажні атаки в Інтернеті, пише сьогодні журнал Der Spiegel з посиланням на власну інформацію.

За даними видання, багато що вказує на те, що атаки, приписувані «кібер-халіфату», насправді здійснювались хакерами Кремля. Такі підозри виникли ще в квітні 2015 року, коли передбачувані кіберзлочинці ІД блокували телеканал TV Monde і використовували його сайт для погроз на адресу французів, передає Deutsche Welle.

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У світлі нової інформації цілком можливо, що атаки «кібер-халіфату» на центральне командування Збройних сил США в 2015 році, а також на Держдепартамент США і саудівські силові відомства на початку 2016 року насправді було здійснено за дорученням Кремля, зазначає журнал.

Видання, посилаючись на німецькі силові структури, вважає, що під керівництвом російських спецслужб ФСБ, ГРУ і СЗР в даний час працюють понад 4 тисяч кіберагентів. Це можна порівняти з аналогічним персоналом США, які оголосили, що до 2018 року вони мають намір збільшити штат кіберагентів до більш ніж 6 тисяч фахівців.