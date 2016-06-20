У КНДР заявили, що тримають "під прицілом" військові бази США

Про це йдеться в заяві представника Державного комітету оборони КНДР, поширеній Центральним телеграфним агентством Кореї (ЦТАК), передає РБК.

Заяву опубліковано у зв'язку з заходом американського атомного підводного човна Mississippi в південнокорейський порт Пусан 13 червня, а також навчаннями, проведеними на базі Андерсон, за участю стратегічних бомбардувальників В-52.

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«Наш шляху до досягнення миру — це швидкий і нещадний попереджуючий удар по ворогу, який прийшов до нас, щоб потривожити мир, яким ми так дорожимо», — йдеться в заяві.

Також у ньому наголошується, що США «варто знати» про можливість нанесення «ядерного контрудару КНДР — ядерної держави на сході».

Як повідомляв УНІАН, до 20 південнокорейських військових судів за підтримки авіації 16 червня вийшли на триденні навчання поблизу спірного морського кордону з КНДР в рамках захисту від можливих провокацій