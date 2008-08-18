Російські танки почали виходити з Цхінвалі
12:22, 18 серпня 2008Світ
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Інформація російських ЗМІ
|Фото АFP
Поки це невеликі групи - по п`ять-десять машин, але це підтверджує, що російські збройні сили приступили до виконання рішення президента Росії з виведення підрозділів 58-ої армії з Південної Осетії в місця дислокації, де вони знаходилися до початку військової операції по захисту мирних жителів Південної Осетії від агресії Грузії, відзначає Газета.ру.
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