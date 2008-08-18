Російські танки почали виходити з Цхінвалі

Російські військові машини почали рух з Цхінвалі у бік Владикавказа, повідомляє РІА «Новости» .

Поки це невеликі групи - по п`ять-десять машин, але це підтверджує, що російські збройні сили приступили до виконання рішення президента Росії з виведення підрозділів 58-ої армії з Південної Осетії в місця дислокації, де вони знаходилися до початку військової операції по захисту мирних жителів Південної Осетії від агресії Грузії, відзначає Газета.ру.