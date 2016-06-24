"Євросоюз вмирає": У Британії чекають на референдум щодо членства в ЄС ще в чотирьох країнах

"Ми можемо очікувати, що в Данії люди хотіли б вийти з ЄС і також може бути ситуація у Швеції, Австрії і можливо навіть в Італії. ЄС помирає, але ми перші залишили ці стіни. Необхідно, щоб країни були суверенними, щоб торгували між собою, але нам не потрібні спільні президенти", - цитує Фарадж 112.ua.

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Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку більшості голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.

Незважаючи на те, що остаточний підрахунок ще не завершений, за наявними даними за вихід Британії з ЄС вже висловилися понад 16,7 млн осіб. Цього достатньо для підбиття підсумків референдуму