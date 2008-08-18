МЗС Грузії: російські війська не йдуть, а розповзаються по регіонах
18:41, 18 серпня 2008Світ
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"Свідчень виведення немає"
МЗС Грузії заявляє про відсутність свідчень виведення російських військ із зони конфлікту, повідомляє «Газета.ру».
«Свідчень того, що російські війська йдуть, немає. Навпаки, вони розсереджуються по інших регіонах», - повідомив у Тбілісі заступник міністра закордонних справ Грузії Гіга БОКЕРІЯ. Подальших коментарів він не надав.
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