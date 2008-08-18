МЗС Грузії: російські війська не йдуть, а розповзаються по регіонах

МЗС Грузії заявляє про відсутність свідчень виведення російських військ із зони конфлікту, повідомляє «Газета.ру».

«Свідчень того, що російські війська йдуть, немає. Навпаки, вони розсереджуються по інших регіонах», - повідомив у Тбілісі заступник міністра закордонних справ Грузії Гіга БОКЕРІЯ. Подальших коментарів він не надав.