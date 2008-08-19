Грузія повідомила СНД про свій вихід зі Співдружності

Грузія направила Виконавчому комітету СНД ноту про свій вихід із Співдружності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві посол Грузії в Україні Мераб АНТАДЗЕ.

«Парламент, природно, розглянув це питання (про вихід Грузії з СНД – УНІАН), одностайно ухвалив це рішення, і вчора відповідна нота була передана Виконавчому комітету СНД. І такі аналогічні повідомлення надійшли всім державам – учасницям СНД», - сказав посол.

При цьому він відзначив, що, вийшовши з СНД, Грузія залишила за собою право брати участь у тих міжнародних угодах, які були прийняті в рамках Співдружності і стосуються держав – учасниць Співдружності, для того, щоб «економічні, гуманітарні та інші питання зберігалися».

За словами М.АНТАДЗЕ, в цих окремих угодах Грузія продовжить брати участь, оскільки це стосується двосторонньої співпраці з державами – учасницями СНД.