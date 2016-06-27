У Туреччині знову розслідують справу проти ймовірного вбивці російського пілота Су-24
18:31, 27 червня 2016Світ
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Турецькі прокурори відновили справу щодо Альпарслана Челіка, підозрюваного у вбивстві російського пілота бомбардувальника Су-24, збитого турецьким винищувачем 24 листопада 2015 року.
REUTERS
Про це повідомив турецький урядовець, передає РІА Новости з посиланням на Reuters.
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Раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Ердоган направив російському лідерові Володимиру Путіну лист, в якому висловив своє співчуття і глибокі співчуття родині загиблого російського пілота Су-24.
Як наголошується у посланні, щодо громадянина Туреччини, "ім'я якого асоціюється зі смертю російського пілота, розпочато і ведеться судове розслідування".
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