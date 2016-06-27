У Туреччині знову розслідують справу проти ймовірного вбивці російського пілота Су-24

Про це повідомив турецький урядовець, передає РІА Новости з посиланням на Reuters.

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Раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Ердоган направив російському лідерові Володимиру Путіну лист, в якому висловив своє співчуття і глибокі співчуття родині загиблого російського пілота Су-24.

Як наголошується у посланні, щодо громадянина Туреччини, "ім'я якого асоціюється зі смертю російського пілота, розпочато і ведеться судове розслідування".