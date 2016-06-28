Путін анонсував створення в Росії "інформаційної бази" терористів та екстремістів

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на засіданні Військово-промислової комісії.

«Ще один пункт порядку денного стосується створення федеральної інформаційної системи біометричних обліків і оперативно-розшукових даних. Вона буде створена з використанням програмних засобів та інформаційних продуктів вітчизняного виробництва і прискорить проведення багатьох процедур, наприклад, прикордонного контролю, що, звичайно ж, в інтересах наших громадян, насамперед, звичайно, законослухняних громадян, маю на увазі», - сказав Путін.

«При цьому за допомогою такої системи можна буде швидко ідентифікувати тих, хто з якихось причин намагався або намагається порушити закон. Крім того, на її основі буде створена інформаційна обліково-пошукова база даних, а також банк облікової інформації щодо людей, які брали участь у терористичній і екстремістської діяльності», - підкреслив він.

За його словами, це допоможе оперативніше виявляти злочинців та терористів, а отже, ефективніше забезпечувати громадський порядок, протистояти злочинності, забезпечувати безпеку громадян.

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Як повідомляв УНІАН, 24 червня Держдума в третьому, остаточному читанні, схвалила "антитерористичний" законопроект.

Згідно з документом, збільшуються терміни і штрафи за кількома статтями, знижується вік відповідальності за злочини до 14 років. А також, збільшується відповідальність за заклики до терористичної діяльності і виправдання тероризму в інтернеті.

До Кримінального кодексу також вводиться стаття "Неповідомлення про злочин". Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін до року.

Законопроект також зобов'язує операторів зберігати дані клієнтів протягом півроку і надавати їх правоохоронним органам. Йдеться про листування, дзвінки і файлах, якими обмінюються користувачі.

Схвалені поправки знижують з 16 до 14 років вік, починаючи з якого людина підлягає кримінальній відповідальності за участь у масових заворушеннях, викраденнях літака, організацію незаконного збройного формування і за неповідомлення про злочини.