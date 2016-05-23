Індія успішно запустила першу багаторазову ракету-носій
07:58, 23 травня 2016Світ
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Індія провела успішний запуск першої багаторазової ракети-носія власного виробництва.
REUTERS
Пуск проведений з космодрому Шріхарікота в штаті Андхра-Прадеш сьогодні о 07:00 за місцевим часом, передає kommersant.ru. Політ був визнаний успішним.
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Ракета отримала експериментальну назву RLV-TD. Місцеві ЗМІ повідомляють, що її розробляли протягом 5 років. Її довжина 6,5 м і вага 1,75 т. Проект коштував близько $1,4 млн.
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