Індія успішно запустила першу багаторазову ракету-носій

Пуск проведений з космодрому Шріхарікота в штаті Андхра-Прадеш сьогодні о 07:00 за місцевим часом, передає kommersant.ru. Політ був визнаний успішним.

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Ракета отримала експериментальну назву RLV-TD. Місцеві ЗМІ повідомляють, що її розробляли протягом 5 років. Її довжина 6,5 м і вага 1,75 т. Проект коштував близько $1,4 млн.