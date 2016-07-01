Двоє смертників в аеропорту Стамбула мали російські паспорти - ЗМІ
16:55, 01 липня 2016Світ
1517 0
Двоє підозрюваних терористів-смертників, які вчинили теракт в аеропорту ім. Ататюрка в Стамбулі, мали російські паспорти.
REUTERS
Про це повідомляє Dogan News Agency з посиланням на джерела в правоохоронних органах, пише Європейська правда.
Як відзначає агентство, російські паспорти терористів були на імена Ракіма Булгарова и Вадима Османова.
Окрім того, поліцейські знайшли в сміттєвому баку ноутбук, яким користувалися терористи. Проте жорсткий диск пристрою було пошкоджено.
Читайте такожУ Туреччині затримано ще 11 іноземців за підозрою в причетності до теракту
Як повідомляв УНІАН, число загиблих в результаті теракту в стамбульському аеропорту збільшилося до 44 осіб.
Смертниками виявилися громадяни Узбекистану, Киргизстану та Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter