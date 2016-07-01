Двоє смертників в аеропорту Стамбула мали російські паспорти - ЗМІ

Про це повідомляє Dogan News Agency з посиланням на джерела в правоохоронних органах, пише Європейська правда.

Як відзначає агентство, російські паспорти терористів були на імена Ракіма Булгарова и Вадима Османова.

Окрім того, поліцейські знайшли в сміттєвому баку ноутбук, яким користувалися терористи. Проте жорсткий диск пристрою було пошкоджено.

Читайте такожУ Туреччині затримано ще 11 іноземців за підозрою в причетності до теракту

Як повідомляв УНІАН, число загиблих в результаті теракту в стамбульському аеропорту збільшилося до 44 осіб.

Смертниками виявилися громадяни Узбекистану, Киргизстану та Росії.