Теракти в Стамбулі: смертниками виявилися громадяни Узбекистану, Киргизстану та Росії - ЗМІ

Як пише Reuters, проурядова газета Yeni Safak, не називаючи своїх джерел, повідомляє, що смертники в аеропорту Стамбула були з Киргизстану, Узбекистану і Дагестану на півдні Росії.

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Цю інформацію підтвердив CNN представник влади Туреччини, передає Slon.

У свою чергу турецькі урядові джерела агентства Reuters повідомляють, що наразі ідентифікація смертників триває.

"Ми розглядаємо можливість участі в теракті іноземців. Цілком ймовірно, що принаймні один з них є іноземцем, але розслідування ще триває", - сказав на умовах анонімності співрозмовник агентства.

Це підтвердив ще один турецький чиновник, відзначивши, що але громадянство терористів покии не визначене, оскільки тіла сильно пошкоджені.

"Медична команда працює цілодобово, щоб завершити процес ідентифікації", - сказав він.

Раніше видання Hurryiet повідомляло, що один із смертників, які здійснили теракт в аеропорту Стамбула, міг бути вихідцем з Чечні.

За даними видання, імовірний терорист прибув до Туреччини із сирійського міста Ракка, захопленого терористами «Ісламської держави» (організація визнана терористичною і заборонена в Росії). Відзначалось, що чеченця звали Осман Вадінов.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи. Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, однак серед них було 13 іноземців. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".