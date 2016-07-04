Туреччина висунула звинувачення 13 затриманим у зв'язку з терактом в Стамбулі

Підозрюваним, серед яких 10 турецьких громадян і троє іноземців, пред'явили звинувачення у вбивстві, створення загрози єдності держави, а також участі у терористичному угрупованню, передає DT.ua з посиланням на Reuters.

За останніми даними, за підозрою в організації теракту затримано вже понад 40 осіб. Раніше також повідомлялося, що теракт, який забрав життя 43 осіб у Стамбулі 28 червня, скоїли троє смертників із громадянством Росії, Узбекистану і Киргизії.

Влада Туреччини заявила про причетність до терактів бойовиків угруповання ІД.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи. Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, однак серед них було 13 іноземців. Відповідальність за напад взяв на себе "Ісламську державу".