Російські військові в Грузії напали на журналістів

Кореспонденти AP знімали блокпост

У грузинському місті Поті російські військові затримали знімальну групу інформаційного агентства Ассошіетед Пресс (Associated Press). Як передає Газета.ру, за даними грузинських ЗМІ, журналісти знімали блокпост російських військ. За повідомленнями ЗМІ, російські військові відкрили по журналістах вогонь, потім відібрали у них і розбили камери. Наразі журналісти перебувають у будинку поліції Поті.

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