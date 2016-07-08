Польоти над Далласом припинені через перестрілку в місті

За останніми даними, за підозрою у вбивстві співробітників поліції затримані три людини, ще один чоловік заблокований на парковці і відстрілюється, поліцейські ведуть з ним переговори.

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"Підозрюваний, з якими ми ведемо переговори, відстрілюється протягом останніх 45 хвилин. Він заявив нашим переговорникам, що кінець близький, і що він ранить і вб'є ще більше людей, маючи на увазі працівників правоохоронних органів", - сказав голова місцевої поліції Девід Браун.

Підозрюваний також стверджує, що заклав бомби на парковці і в центрі міста.

Раніше стало відомо, що кілька людей відкрили вогонь по співробітниках поліції, що забезпечували безпеку під час акції протесту проти поліцейського насильства, яка проходила в Далласі

Всього під обстріл потрапили понад 10 поліцейських, четверо з них загинули. Поранення також отримав один цивільний. За попередніми даними, стріляли зі снайперських гвинтівок.

Протести проти поліцейського насильства почалися після того, як в мережі з різницею в два дні з'явилися відразу два зроблених в різних штатах відео, на яких поліцейські вбивають афроамериканців.

Перше відео було знято у вівторок у штаті Луїзіана. На ньому два білих поліцейських стріляють у лежачого на землі афроамериканця у місті Батон-Руж. Два поранення стали смертельними.

У четвер в мережі з'явилося ще одне відео, на якому зображена загибель афроамериканця Філандо Кастільо в штаті Міннесота. Поліцейський вистрілив у нього, коли Кастільо потягнувся за гаманцем.

Від вогню поліцейських в США щорічно гинуть кілька сотень людей. Згідно зі статистикою, у більшості випадків загиблими виявляються афроамериканці.