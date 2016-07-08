Затримані двоє підозрюваних у вбивстві поліцейських в Далласі

Як повідомляє місцева поліція, один з підозрюваних здався сам, а іншого вдалося знайти і затримати, передає Бі-бі-сі. Неподалік від місця, де його знайшли, виявили підозрілу коробку. Зараз її обстежують на наявність вибухових речовин.

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Раніше поліція повідомила, що стрілянину по поліцейських, імовірно, відкрили дві людини. Таким чином, обидва підозрюванх у вчиненні злочину затримані.

За версією поліції, двоє чоловіків відкрили вогонь по співробітниках правоохоронних органів, які забезпечували безпеку під час акції протесту проти поліцейського насильства, яка проходила в Далласі.

Всього під обстріл потрапили 10 поліцейських, четверо з них загинули, ще семеро поліцейських отримали поранення. Поранення отримав також один цивільний. За попередніми даними, стріляли з снайперських гвинтівок.