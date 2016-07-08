Додаткові батальйони, ПРО та кіберзахист: Столтенберг розповів, як НАТО посилить систему оборони

Про це за результатами першого дня саміту у п`ятницю у Варшаві на прес-конференції повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає власний кореспондент УНІАН.

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”Сьогодні ми зробили наступний крок - ми вирішили посилити нашу військову присутність на сході альянсу чотирма батальйонами у Польщі, Естонії, Латвії та Литві на ротаційний основі. Ці батальйони будуть багатонаціональними”, - повідомив він.

На переконання генсека НАТО, це означає, що ”атака на одного союзника буде розцінена, як атака на весь альянс”.

Генсек також повідомив, що Канада буде опікуватися батальйоном в Латвії, Німеччина очолить батальйон в Литві, Великобританія - в Естонії і США - в Польщі.

”Наша присутність розпочнеться з наступного року. Це - важливий крок, але це тільки одна частина більших зусиль, включаючи план щодо присутності на Південному Сході, яка буде побудована навколо багатонаціональної бригади в Румунії”, - додав Столтенберг.

Крім того, було ухвалено рішення щодо ініціативи з операційних можливостей протиракетної оборони НАТО. ”Це значить, що кораблі США, які базуються в Іспанії, радар у Туреччині та перехоплення з румунської сторони зараз працюватимуть разом під командування та контролем НАТО”, - зазначив генсек альянсу.

При цьому він наголосив, що ця система спрямована виключно для оборони і не представляє загрози Росії.

Також було визнано кіберпростір новою сферою діяльності. ”Ми посилюємо нашу колективну безпеку у всіх сферах”, - сказав Столтенберг.

Генсек висловив переконання, що безпека НАТО ”базується на готовності наших союзників”. ”Сучасні виклики потребують сучасного альянсу та відповідних ресурсів, тому сьогодні ми переглянули та підтвердили інвестиційні зобов`язання у сфері оборони”, - зазначив він.

При цьому Столтенберг наголосив, що НАТО не хоче нової холодної війни чи нової гонки озброєння та не шукає конфронтації. ”У той час, коли ми посилюємо нашу оборону та утримання, ми продовжуємо шукати конструктивного діалогу з Росією... Росія не може і не повинна бути ізольованою. Зі збільшенням військової діяльності в та навколо Європи, ми зацікавлені погодити правила з Росією. Нам потрібно докласти всіх зусиль, щоб уникнути помилок та нещасних випадків”, - сказав генсек альянсу.

Столтенберг нагадав, що наступного тижня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО на рівні послів, де він проінформує Росію про рішення саміту.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Польщі Варшаві розпочав роботу дводенний саміт Північноатлантичного альянсу на рівні глав держав та урядів, в рамках якого відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Участь у саміті візьмуть 58 делегацій з усього світу, серед яких 28 з держав НАТО, 26 з партнерських країн та делегацій з штаб-квартир НАТО, Світового банку, ООН і Євросоюзу.