У Туреччині на міні підірвалося військове авто: четверо загиблих
Вибух стався на кордоні з Іраком, прикордонні армійські підрозділи приведено в бойову готовність.
На південному сході Туреччини в неділю, 10 липня, вибухнув військовий автомобіль, повідомляє РБК з посиланням на джерела в сфері безпеки.
"Загинули четверо військовослужбовців, заявили джерела. За їх словами, це сталося в результаті вибуху бомби, закладеної курдськими повстанцями поблизу автомобільної дороги", - йдеться в повідомленні.
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Вибух стався на дорозі між Шемдінлі та районом Актутун в провінції Хаккарі, на кордоні з Іраком. Прикордонні армійські підрозділи було приведено в бойову готовність.
Напередодні, 9 липня, члени Робочої партії Курдистану (РПК) підірвали автомобіль на військовому КПП в турецькій провінції Мардін на південному сході країни, поруч із сирійською кордоном, повідомляла Daily Sabah. За даними видання, загинули дві особи, один з них військовим, ще десять отримали поранення.
За день до цього турецькі винищувачі завдали удару по позиціях курдських бойовиків в сільських районах в південно-східній провінції Хаккарі в Туреччині і на півночі Іраку. Reuters повідомляло, що загинули 12 курдських бійців.