У Сирії вбили одного з лідерів курдів – ЗМІ

Автомобіль, в якому перебував Фехман Гусейн, був підірваний на сирійській території. Про це заявив представник сирійської опозиційної групи "Тель Хаміс" Халід ель-Хасекаві, передає "Анадолу".

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За його словами, машина була підірвана опозиціонерами напередодні о 20:30 за місцевим часом на дорозі, що веде від району Хімо до міста Камишли.

Загинуло щонайменше вісім осіб, в тому числі і сам "Бахоз Ердал".

Як відомо, в березні сирійські курди проголосили федеративний регіон на півночі Сирії. Глава представництва сирійського Курдистану в Москві Роді Осман заявив, що рішення про федералізацію стало свого роду відповіддю на те, що курди не були запрошені до участі в міжсирійських переговорах у Женеві.