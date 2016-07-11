У Чорному морі розпочалися військово-морські навчання НАТО

У навчаннях, які пройдуть у період 11-17 липня, беруть участь три румунських військових корабля, передає ТАСС із посиланням на Радіо Румунії.

Читайте такожРосія проводить масштабні навчання ракетних військ

"Румунські кораблі входять до складу сил, наданих у розпорядження НАТО, - наголошується у повідомленні штабу ВМС Румунії. – Під час участі у навчаннях румунські військові моряки відпрацьовуватимуть взаємодію екіпажів кораблів з аналогічними військовими структурами партнерів".

Усього в навчаннях беруть участь 25 бойових і допоміжних кораблів та катерів ВМС Болгарії, Греції, Румунії, Туреччини та Іспанії, а також Постійної групи протимінних кораблів НАТО.