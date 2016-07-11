У Чорному морі розпочалися військово-морські навчання НАТО
10:52, 11 липня 2016Світ
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Багатонаціональні навчання Breeze-16 держав - членів НАТО, а також країн - учасниць "Партнерства заради миру" розпочалися в територіальних водах Болгарії і міжнародних водах Чорного моря.
Румунський корабель "Регіна Марія" бере участь у навчаннях / mangalianews.ro
У навчаннях, які пройдуть у період 11-17 липня, беруть участь три румунських військових корабля, передає ТАСС із посиланням на Радіо Румунії.
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"Румунські кораблі входять до складу сил, наданих у розпорядження НАТО, - наголошується у повідомленні штабу ВМС Румунії. – Під час участі у навчаннях румунські військові моряки відпрацьовуватимуть взаємодію екіпажів кораблів з аналогічними військовими структурами партнерів".
Усього в навчаннях беруть участь 25 бойових і допоміжних кораблів та катерів ВМС Болгарії, Греції, Румунії, Туреччини та Іспанії, а також Постійної групи протимінних кораблів НАТО.
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